Объявлен состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков сообщил, что Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова включены в состав олимпийской команды на Игры в Токио.

«На Олимпиаду в Токио отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова. Все они будут выступать только в личном первенстве. Заключительный этап подготовки к Играм спортсмены проведут в подмосковных Бронницах, после этого сбора они вылетят из Москвы в Японию», - приводит слова Маркова ТАСС.

Отметим, что в Олимпийских играх в Токио планируется участие 172 мастеров настольного тенниса из 58 стран. Будут разыграны медали среди мужчин и женщин в личном и командном первенствах, а также в смешанном разряде. Соревнования по настольному теннису пройдут с 24 июля по 6 августа.

Напомним, Скачков и Михайлова завоевали право выступить в Токио по итогам международного квалификационного турнира, который прошел в середине марта в Дохе. Носкова получила олимпийскую путевку после выступления на европейском квалификационном турнире, который прошел в конце апреля в Португалии.