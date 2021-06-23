Объявлен состав сборной России по триатлону на Олимпиаду в Токио

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу назвала состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

«К участию в Олимпиаде готовятся Дмитрий и Игорь Полянские, Анастасия Горбунова и Александра Разаренова. Я поздравляю наших триатлетов с тем, что им удалось набрать необходимое количество очков для прохождения отбора. Желаю им успехов!» - приводит слова Шойгу RT, ссылаясь на пресс-службу ФТР.

Напомним, что Олимпиада, перенесенная с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.