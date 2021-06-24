Олимпиада-2020: Тамара Дронова станет единственной россиянкой в велогонках на шоссе

Действующая чемпионка России Тамара Дронова станет единственной представительницей страны в женских велогонках на шоссе на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

По результатам олимпийского отбора по велоспорту на трассе россияне выиграли одну лицензию - в групповой гонке.

«Было решено отправить Тамару Дронову в Токио», - сказал Абрамян.

На чемпионате России в Пензе 27-летняя Дронова завоевала золото в гонке на время и бронзу в групповой гонке.

Как ранее сообщал ТАСС, Ильнур Закарин, Александр Власов и Павел Сиваков будут выступать среди мужчин на Олимпиаде в Японии. В групповой гонке у мужчин у россиян три квоты, в «разделке» - одна.