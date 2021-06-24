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24 июня 11:26
автор: Александр Бойченко

Олимпиада-2020: Сборная России по вольной борьбе едет за золотыми медалями

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и закончатся 8 августа.

Сборная России по вольной борьбе нацелена завоевать две-три золотые медали на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

В четверг был назван состав команды на предстоящую Олимпиаду, в него вошли шесть борцов: Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Сергей Козырев (до 125 кг). Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом мира и Европы. Угуев, Рашидов и Сидаков - двукратные чемпионы мира, Найфонов - трехкратный чемпион Европы.

«Да, мы хотим, чтобы медалей было больше, время и ковер покажет, не будем забегать вперед», - сказал Тедеев.

источник: ТАСС
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