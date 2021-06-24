Олимпиада-2020: Сборная России по фехтованию проведет сбор в Хабаровске

Сборная России по фехтованию проведет акклиматизационный сбор в Хабаровске перед Олимпиадой в Токио. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

«Перед поездкой на Олимпиаду наши спортсмены проведут сбор в Хабаровске. Мы подобрали оптимальный состав. Игры будут непростыми, Олимпиада будет закрыта, зрителей не будет. Нашей группы поддержки «300 спартанцев», которую мы всегда отправляли на соревнования, там не будет. Состав нашей делегации будет урезанным, с ограниченным количеством аккредитаций», - заявил Михайлов.

Напомним, в состав на Олимпиаду вошли также Инна Дериглазова и Софья Великая.