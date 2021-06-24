Шмелева вошла в состав сборной России для участия в Олимпиаде

Федерация велосипедного спорта России опубликовала список спортсменов, которые отправятся в Токио для участия в Олимпийских играх.
Состав национальной команды выглядит так:
шоссе: Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова.
трек: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский (Александр Дубченко), Анастасия Войнова, Дарья Шмелева (Наталия Антонова), Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева (Диана Климова).
маунтинбайк: Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева).