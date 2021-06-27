МОК может разрешить политические акции на Олимпиаде перед началом соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает возможность смягчения запрета на демонстрацию политических жестов по ходу Олимпиады в Токио. Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что на Играх спортсменам могут разрешить поднимать кулак вверх, вставать на колено, а также иначе проявлять политическую позицию перед началом соревнований.

При этом запрет продолжит распространяться на время нахождения на подиуме. Под запретом также останутся любые политические акции в пределах олимпийской деревни, а также на церемонии открытия и закрытия Игр.

Напомним, что Олимпиада, перенесенная с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.