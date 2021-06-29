Путин проведет встречу с российскими олимпийцами

В среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с российскими спортсменами, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио.

«Завтра сборная России встречается с президентом РФ. У нас все хорошо, подготовка идет», — приводит ТАСС слова президента Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса олимпийские соревнования перенесли на год.

На предыдущей летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские спортсмены завоевали 55 медалей, из них 19 наград - золотые.