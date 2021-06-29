Известны имена потенциальных знаменосцев сборной России на церемонии открытия ОИ-2020

ОКР рекомендовал российской делегации утвердить знаменосцев на Играх-2020 в японском Токио.

Ими должны стать волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

«Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека – на Играх ведётся политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами», — цитирует ТАСС главу ОКР Станислава Позднякова.

Напомним, что сборная России будет выступать на ОИ в нейтральном статусе без гимна, флага и других национальных символов.