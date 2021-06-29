Поздняков назвал задачу сборной России на Олимпийских играх в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал задачу, поставленную перед национальной командой на Олимпийских играх в Токио.

«Игры проводятся среди спортсменов, а не стран. Поэтому таблица является неофициальной. Тем не менее от этого задача ниже не становится. На прошлых Играх команда заняла четвертое место. Сегодня мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах, чтобы они попали в призеры неофициального зачёта. Все у них для этого есть», - приводит слова Позднякова RT.

Напомним, что на Олимпийских играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро, сборная России завоевала 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.