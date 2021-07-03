МОК разрешил спортсменам выражать протесты перед началом соревнований ОИ-2020

Международный олимпийский комитет принял решение смягчить ограничения в отношении протестов на токийской Олимпиаде.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на BBC, организация обновила руководство для участников ОИ-2020. Теперь спортсмены смогут выражать свою политическую позицию, в том числе в виде жестов, но лишь до начала соревнований. Во время награждения они будут запрещены.

Ранее сообщалось, что МОК оставит в силе «правило 50», согласно которому на Олимпиадах запрещена расовая, религиозная или политическая пропаганды. Ограничения решили ослабить на фоне движения Black Lives Matter.

Напомним, что Олимпиаду в Токио проведут без иностранных болельщиков.