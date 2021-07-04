На Олимпиаде в Токио около 40 процентов соревнований могут пройти при пустых трибунах

Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, которые могут пройти без зрителей, если организаторы примут решение дополнительно снизить предел посещаемости спортивных объектов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, в качестве основного варианта рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с десяти до пяти тысяч. В таком случае все мероприятия, на которые было продано более пяти тысяч билетов, а также те, что запланированы на время после 21:00, пройдут без зрителей.

Отмечается, что это коснется матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. Ранее организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков.