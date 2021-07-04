40 процентов соревнований Олимпиады могут пройти без зрителей

Около 40 процентов соревнований на летней Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей, если организаторы решат дополнительно снизить предел посещаемости спортобъектов, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на агентство Kyodo.

Помимо уменьшения заполняемости стадионов с 10 до 5 тыс. человек, рассматривается вопрос запрета посещаемости соревнований и мероприятий, которые будут проходить после 21:00 по местному времени.

Данные ограничения могут быть введены на футболе, баскетболе, бейсболе, легкой атлетике и церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

На данный момент официально известно, что иностранцам запретили посещать Токио, а квота для местных фанатов составляет 10 тысяч человек при условии, что стадион не будет заполнен более чем на 50 процентов.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.