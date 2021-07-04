ВФВ опубликовала итоговые заявки мужской и женской сборных на Олимпиаду

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала окончательные заявки мужской и женской сборных для участия в Олимпийских играх в Токио.
Мужская сборная России по волейболу
Связующие: Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово), Павел Панков («Динамо», Москва)
Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург).
Блокирующие: Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск) и Иван Яковлев («Зенит», Санкт-Петербург).
Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба - «Факел», Новый Уренгой), Егор Клюка («Зенит», Санкт-Петербург), Ярослав Подлесных («Динамо»).
Либеро: Валентин Голубев («Зенит-Казань»).
Женская сборная России по волейболу
Связующие: Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»), Евгения Старцева («Динамо-Ак Барс», Казань).
Диагональные: Наталья Гончарова («Динамо» Москва), Анна Лазарева («Алтос», Южная Корея)
Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Фетисова (Обе - «Динамо» Москва), Ирина Королева («Динамо-Ак Барс»)
Доигровщики: Ирина Воронкова («Локомотив», Калининградская обл.), Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК», Свердловская обл.), Арина Федоровцева («Динамо-Ак Барс»)
Либеро: Анна Подкопаева («Динамо-Ак Барс»), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК»)
Добавим, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.