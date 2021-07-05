Известны соперники россиян на турнире по пляжному волейболу на ОИ-2020

Состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в японском Токио.

Как сообщает ТАСС, в группе А россияне Ильи Лешуков и Константин Семенов сыграют с норвежцами Андерсом Молем и Кристианом Серумом, испанцами Пабло Эррерой Аллепусом и Адрианом Гавирой Коллад, австралийцами Дамьеном Шуманном и Кристофером Макхью.

В группе B соперниками чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского станут чехи Ондржей Перушич и Давид Швайнер, латыши Мартиньш Плавиньш и Эдгар Тоц и мексиканцы Хосе Луис Рубио Камарго и Хосуе Гастон Гахиола Лейва.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина попали в группу Е, где они сыграют с представительницами Австралии Таликой Клэнси и Мариафе Артахо дель Солар, итальянками Мартой Менегатти и Викторией Орси-Тот и кубинкой Лиди Эчеверриа и Лейлой Мартинес.

Добавим, что мужской турнир пройдет с 25 июля по 8 августа, женский - с 25 июля по 7 августа.