Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без рядовых болельщиков

Организаторы летних Олимпийских Игр в Токио хотят провести церемонии открытия и закрытия соревнований без рядовых зрителей. Об этом сообщает газета The Asahi.

Отмечается, что сейчас этот вопрос находится на стадии финального согласования. Посетить торжественные церемонии Игр смогут только представители Международного олимпийского комитета (МОК) и члены иностранных делегаций.

Изначально предполагалось, что их количество будет порядка десяти тысяч человек, однако организаторы хотят сократить их число. Официально об этом решении должны сообщить на пятистороннем заседании организаторов, которое намечено на 8 июля.

Напомним, что Олимпийские Игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа.