Олег Матыцин: Думаю, официальная парадная форма нашей команды не вызывает сомнений

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с запретом для российских синхронисток выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением медведя.

- Это решение МОК, международной федерации. Думаю, официальная парадная форма нашей команды не вызывает сомнений, она ассоциируется с нашей страной. Уверен, все зрители Игр будут понимать, что это представители России, - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, в минувший четверг, 1 июля, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что ее дуэту со Светланой Колесниченко запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей, поскольку это животное ассоциируется с Россией.

Отметим, что российским спортсменам в связи с санкциями WADA на Олимпийских играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, в синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград.