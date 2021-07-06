На Олимпиаде в Токио будут участвовать 335 российских спортсмена

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.

Средний возраст нашей сборной составил 27 лет, самым молодым спортсменом будет гимнастка Виктория Листунова (16 лет), самым опытным - Инесса Меркулова (56 лет), выступающая в конном спорте.

Флаг ОКР будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая и Максим Михайлов.

Напомним, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выступят за ОКР из-за санкций WADA, которые были урегулированы CAS и будут действовать также во время зимних Олимпийских игр в Пекине.