Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде

Российская спортсменка Дарья Касаткина по состоянию здоровья отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио.

«Для меня сейчас самое главное - это физическая форма и ментальное состояние. У нас очень сложный календарь в этом году, насыщенная концовка, перелет в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом все только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения. Решение мы приняли совместно с моей командой», - приводит слова теннисистки ТАСС.

На Олимпиаду отбираются по рейтингу WTA, Касаткина занимает в нем 35-е место. По мимо нее из теннисисток на Олимпиаду от ОКР заявлены Анастасия Павлюченкова (19), Вероника Кудерметова (32) и Екатерина Александрова (36).

После Александровой наивысшее место в рейтинге из россиянок занимает Светлана Кузнецова (40).