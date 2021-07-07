Двое российских гребцов сдали положительные допинг-пробы на мельдоний перед Олимпиадой в Токио

У двоих российских гребцов, которые должны были отправиться на Олимпиаду в Токио, обнаружен в крови мельдоний. Об сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, речь идет про Никиту Моргачева и Павла Сорина. 17 июня спортсмены были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли и оказалось, что в организме спортсменов обнаружен мельдоний. Тот самый препарат из-за которого несколько лет назад был громкий скандал с теннисисткой Марией Шараповой.

Гребцы, считают, что мельдоний мог оказаться в их организме из-за пищевых добавок, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом.

Завтра специалисты должны вскрыть пробу Б для подтверждения результатов, но сообщается, что сборная России уже исключила спортсменов из заявки.

Напомним, что Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.