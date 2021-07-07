Официально: В пробах гребцов сборной России Моргачева и Сорина обнаружен мельдоний

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подтвердил ранее появившуюся информацию, что у российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружен в крови мельдоний.

«Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительный результат у двух спортсменов - Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве.

Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде», - приводит слова Свирина РИА Новости.

Отметим, что в июне Моргачев и Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сборная уже находится в Японии.

Напомним, что Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.