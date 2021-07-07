«Я в ужасе. Попались на анаболиках 70-х годов». Губерниев - о допинге у российских гребцов

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпиаду в Токио, попались на допинге.

«Я в ужасе. Это лютый… Попались на анаболиках 70-х годов. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это все не добавляет оптимизма при подготовке. Надеюсь и уповаю на оставшихся спортсменов, у нас классная одиночница», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Отметим, что в июне Моргачев и Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сборная уже находится в Японии.

Напомним, что Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.