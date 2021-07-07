В Японии из-за увеличения числа заболеваний COVID-19 могут ввести режим ЧС

Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей , сообщает МК-Спорт, ссылаясь на газету «Санкэй».

Причиной этому будет режим чрезвычайной ситуации, введение которого рассматривается властями Японии из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Так в среду положительный тест на COVID-19 сдали 920 человек, что является самым большим результатом с 13 мая.

На данный момент официально известно, что иностранцам запретили посещать Токио, а квота для местных фанатов составляет 10 тысяч человек при условии, что стадион не будет заполнен более чем на 50 процентов.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.