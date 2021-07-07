Игорь Лебедев - о допинге у российских гребцов: Это свинство и хамство по отношению к своей стране

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал обнаружение допинга у российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина.

«Это грабли, на которые мы наступили еще пять лет назад. Это просто свинство и хамство по отношению к своей стране, к своим коллегам по данному виду спорта, да и ко всем коллегам. Мы видим, во что вылился этот скандал: нас лишили флага и гимна, а завтра нас вообще лишат права принимать участие в международных соревнованиях. А спортсмены как жрали допинг, так и продолжают», - приводит слова Лебедева «Газета.Ru».

Отметим, что в июне Моргачев и Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сборная уже находится в Японии.