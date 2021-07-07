Поздняков поблагодарил РУСАДА за выявление положительных допинг проб у российских гребцов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поблагодарил РУСАДА после того как организация обнаружило запрещенное вещество - мельдоний в допинг-пробах гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина.

«Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что свою работу агентство делает качественно и своевременно. Это важно, что мы можем сами выявлять проблемы, связанные с возможным употреблением запрещенных препаратов, и оперативно принимать соответствующие меры. Также считаю, что федерация должна предпринять все исчерпывающие меры для выяснения обстоятельств инцидента, который иначе как вопиющим назвать нельзя», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Добавим, что Моргачев и Сорин были заменены в составе российской олимпийской команды без потери ранее полученных квот.