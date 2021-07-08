В Токио ввели режим ЧС, который продлится всю Олимпиаду

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдут Олимпийские игры, сообщает Kyodo News.

Режим ЧС будет длиться до 22 августа, а значит будет действовать во время Олимпиады.

Данные меры ввели из-за увеличения числа заболеваний COVID-19 в стране. Так в среду положительный тест на коронавирус сдали 920 человек, что является самым большим результатом с 13 мая.

Ранее сообщалось, что при введении ЧС все олимпийские соревнования пройдут без зрителей. На данный момент официально известно, что иностранцам запретили посещать Токио, а квота для местных фанатов составляет 10 тысяч человек при условии, что стадион не будет заполнен более чем на 50 процентов.