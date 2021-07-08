Сборная России по велотреку озвучила цели на Олимпиаду-2020

Сборная России по велоспорту на треке рассчитывает как минимум на три медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил в четверг президент Федерации велоспорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«Мы рассчитываем как минимум на три медали в разных дисциплинах», - сказал Екимов.

В окончательный состав сборной России по велоспорту на треке вошли Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Иван Гладышев, запасной - Александр Дубченко; Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, запасная - Наталья Антонова; Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская, запасная - Диана Климова. Российские спортсмены завоевали право выступить в мужском и женском командном спринте, в личном спринте у мужчин и женщин (по два спортсмена), в мужском и женском кейрине (по два), в женском мэдисоне и омниуме (по одной спортсменке).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.