Велосипедистка Войнова намерена бороться за медали на Олимпиаде-2020

Чемпионка мира, велосипедистка Анастасия Войнова поборется за медали в трех дисциплинах велоспорта на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила ТАСС.

«Конечно, я буду соревноваться в трех дисциплинах. На каждом этапе я буду как можно больше бороться за медали», - сказала Войнова, добавив, что ее приоритетом будут командные и индивидуальные спринты.

По ее словам, подготовка к Олимпиаде находится на завершающей стадии. «Осталось меньше трех недель. Мы уже проработали необходимый объем, осталось отшлифовать форму. Сейчас главное - максимально сохранить здоровье, чтобы все прошло гладко», - сказала Войнова.

Войновой 28 лет, она четырехкратная чемпионка мира, дважды побеждала в гите и еще два раза в командном спринте с Дарьей Шмелевой. В 2016 году вместе со Шмелевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Войнова 13 раз завоевала золотые медали на чемпионатах Европы.

Олимпийские Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.