В Токио состоялась церемония прибытия олимпийского огня.

«В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот наконец 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошел по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио» , - приводит слова губернатора Токио Юрико Коике «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что Олимпиада должна была состоятся в прошлом году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, по этой же причине соревнования состоятся без зрителей, но уже в этом году.

Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.