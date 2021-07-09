У одного члена олимпийской команды Литвы выявили коронавирус

У одного спортсмена литовской олимпийской команды был обнаружен коронавирус, сообщает Kyodo News.

По информации источника, положительный результат дал один из регулярных тестов, которые берут у спортсменов. Сам зараженный к моменту сдачи анализа находился на предварительных сборах в японском городе Хирацука.

Добавим, что это не первый случай выявления COVID-19 в олимпийских делегациях. Ранее положительный тест на коронавирус сдали израильский, сербский и угандские спортсмены.