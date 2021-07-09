Станислав Кокорин назвал причину непопадания на Олимпиаду-2020

Станислав Кокорин, трехкратный победитель Кубка мира по скалолазанию, ответил на вопрос, почему ему не удалось пройти квалификацию на Летние Олимпийские игры в Токио.

«Когда в программу было добавлено скалолазание, возникла дилемма, какую дисциплину оставить, а какую выбросить за борт. И они решили ничего не снимать, а назвать это многоборье. Но наши дисциплины очень разные, одна совсем не похожа на другую. Я лазаю на скорость, и в других соревнованиях у меня очень плохие результаты. Поэтому я решил остаться до 2024 года, чтобы сосредоточиться на своей форме», - передает слова Кокорина RT через интервью программы «Small Tok».

Ранее Кокорин признался, что очень хотел бы попасть на Олимпиаду.