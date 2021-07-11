Оргкомитет Олимпиады-2020: Игры в Токио станут примером для всех крупных мероприятий

Генеральный директор Оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто сказал, что летние Олимпийские игры в Японии станут образцом соревнований во время пандемии.

«Это будут первые Олимпийские игры, которые будут проводиться во время пандемии, и Япония послужит образцом того, как это делается», - цитирует Муто слова Reuter.

Он также заявил, что спортсменам не придется соревноваться на пустых стадионах, потому что на трибунах будут присутствовать официальные лица и журналисты.

Олимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.