Президент МОК Бах на встрече с оргкомитетом Олимпиады перепутал японцев с китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе встречи с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото перепутал японцев с китайцами.

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей… японских граждан», - приводит слова Баха РИА Новости.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.