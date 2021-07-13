Бах назвал Токио самым подготовленным к Олимпийским играм городом

Президент МОК Томас Бах заявил, что японский Токио является городом, наиболее подготовленным к проведению Олимпийских игр за всю историю.

Об этом он сказал на встрече с главой организационного комитета Игр-2020 Сэйко Хасимото.

«Вам удалось сделать столицу Японии самым подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр. В нынешних сложных обстоятельствах это еще более значимо. До начала соревнований остается совсем немного, а это значит, что еще многое необходимо сделать. Миссия будет полностью выполнена, когда все спортсмены покинут Токио», - цитирует Баха «МК-Спорт» со ссылкой на ТАСС.

Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Напомним, что соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Японцев не допустят на трибуны в шести префектурах, включая столицу.