Олимпийским атлетам из России вручили методичку с ответами на вопросы про политику и харассмент

Российским спортсменам направили инструкцию о поведении на грядущей Олимпиаде в Токио и предложили отвечать на провокационные вопросы по методичке. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на «Ведомости».

Например, на вопросы о политике спортсменам предлагают отвечать «No comment», про движение Black Lives Matter (BLM) рекомендуется объяснить, что отношение к движению - это личное дело каждого, вопросы о Крыме и Донбассе - не обсуждать, спорт должен оставаться вне политики, о харасменте необходимо говорить, что никогда с этим не сталкивался, но такое явление существует во многих странах. На вопросы о запрете выступать под флагом России спортсменам рекомендуется отвечать, что они все равно представляют родину, это большая честь и им хотелось бы услышать гимн РФ.

В ОКР добавили, что возможно к спортсменам будут поступать провокационные запросы о комментариях и интервью. Им рекомендуется не поддаваться на провокации и «тщательно и внимательно» относится к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, кому ставят лайки и оставляют комментарии.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.