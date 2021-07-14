Томас Бах заявил, что 85% олимпийцев имеют иммунитет к коронавирусу

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что 85% спортсменов и официальных лиц, которые будут проживать в Олимпийской деревне на Играх в Токио, уже вакцинированы от коронавируса или имеют иммунитет.

«85% спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в Олимпийской деревне, и почти 100% членов и сотрудников МОК либо вакцинированы, либо имеют иммунитет. Количество вакцинированных представителей международных СМИ колеблется от 70 до 80 процентов», - цитирует Баха «МК» через пресс-службу МОК.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, они должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021 год из-за вспышки пандемии коронавируса.