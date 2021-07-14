Депутат Госдумы Свищев назвал бредом инструкцию ОКР спортсменам на Игры в Токио

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» раскритиковал инструкции Олимпийского комитета России (ОКР), в которых изложены правила использования социальных сетей во время Олимпиады, а также даны ответы на политические вопросы.

«Во-первых, я считаю этот документ пережитком советского прошлого, когда людям, выезжающим за границу, дают инструкции, как себя вести, что говорить, что надевать и где смотреть. Ерунда какая-то - это 21 век, все люди взрослые и независимые, и собираемся ли мы учить наших спортсменов, что и как говорить? На мой взгляд, они уже достаточно образованы и достаточно независимы, чтобы сами решать, что и как им говорить.

Во-вторых, краем глаза увидел фотографию этого мануала, которая уже была выложена в Интернете, но там советуют не отвечать на большинство вопросов. Это может создать впечатление, что наши спортсмены глупы и неразговорчивы. Не вижу опасений, что российские спортсмены, представляющие нашу страну на Олимпийских играх, выскажут свою точку зрения или точку зрения страны по тем или иным вопросам. Тем более, что это хорошо известно».

Российская олимпийская делегация будет представлена 335 атлетами из 27 видов спорта. Знаменосцами на церемонии открытия назначены фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.