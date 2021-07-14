Китай направит рекордное количество спортсменов на Олимпиаду-2020

Китай отправит на летние Олимпийские игры в Токио 431 спортсмена. Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа», в состав сборной Китая вошли 24 олимпийских чемпиона.

«Это самая крупная олимпийская делегация, которую Китай когда-либо отправлял за границу», - цитирует агентство слова заместителя главы Государственного управления спорта Китайской Народной Республики Гао Чжиданя.

Олимпийская сборная Китая состоит из 298 женщин и 133 мужчин. Средний возраст спортсменов - 25,4 года. 14-летняя Цюань Хунчань - самая молодая китайская спортсменка, которая будет участвовать в соревнованиях по прыжкам в воду. 52-летний Ли Чжэнцян - старейший участник из КНР, он будет представлять свою страну в конном спорте. Как сообщает агентство, Китай надеется побороться за золото в прыжках в воду, настольном теннисе, стрельбе, гимнастике и тяжелой атлетике.