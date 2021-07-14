Женская сборная России по регби изолирована из-за COVID-19 массажиста сборной

Сотрудник олимпийской сборной России сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится в городе Мунаката на юго-западе Японии.
По информации агентства Kyodo, известно, что сотруднику национальной команды 50 лет.
Как отмечает «МК-Спорт» со ссылкой на ТАСС, заразился массажист женской олимпийской сборной по регби. Спортсменки изолированы. Как долго продлится карантин, не сообщается.
На прошлой неделе премьер-министр Японии Есихидэ Суга официально объявил о чрезвычайной ситуации с коронавирусом в Токио с 12 июля по 22 августа.
источник: МК-Спорт