Олимпиада-2020: На церемонии открытия будет менее тысячи зрителей

Количество высокопоставленных гостей, которые посетят церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, резко сократится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «МК» со ссылкой агентство Kyodo.

Уточняется, что организаторы соревнований планируют допустить на торжественную часть соревнований менее тысячи зрителей, так или иначе связанных с организацией Олимпиады. Местные власти ранее решили, что Игры пройдут без обычных зрителей, планируется принимать только высокопоставленных гостей из-за рубежа и лиц, связанных с организацией соревнований.

Изначально предполагалось, что таких зрителей будет около 10 тысяч, но организаторы резко сократили это количество.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили провести Игры без иностранных болельщиков и местных зрителей.