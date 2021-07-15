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15 июля 15:11
автор: Александр Бойченко

В Токио выявлен случай заболевания COVID-19 среди иностранных спортсменов

Спортсмену предстоит пройти 14-дневный карантин.

Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил о первом случае положительного результата теста на коронавирус среди иностранных спортсменов. Они размещены в Олимпийской деревне или объектах, контролируемых оргкомитетом.

Как сообщает «МК» со ссылкой на телеканал NHK, у спортсмена диагностировали коронавирус накануне, 14 июля. Теперь ему предстоит пройти 14-дневный карантин. При этом неизвестно, какую страну представляет больной и в каком виде спорта.

В среду стало известно, что у сотрудника олимпийской сборной России положительный результат на коронавирус. Известно, что ему 50 лет. Выяснилось, что массажист женской олимпийской сборной по регби заразился. Спортсменки изолированы. Как долго продлится карантин, не сообщается.

источник: МК-Спорт
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