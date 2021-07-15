В Токио выявлен случай заболевания COVID-19 среди иностранных спортсменов

Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил о первом случае положительного результата теста на коронавирус среди иностранных спортсменов. Они размещены в Олимпийской деревне или объектах, контролируемых оргкомитетом.

Как сообщает «МК» со ссылкой на телеканал NHK, у спортсмена диагностировали коронавирус накануне, 14 июля. Теперь ему предстоит пройти 14-дневный карантин. При этом неизвестно, какую страну представляет больной и в каком виде спорта.

В среду стало известно, что у сотрудника олимпийской сборной России положительный результат на коронавирус. Известно, что ему 50 лет. Выяснилось, что массажист женской олимпийской сборной по регби заразился. Спортсменки изолированы. Как долго продлится карантин, не сообщается.