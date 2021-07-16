Глава МОК подвергся оскорблениям во время его встречи с губернатором Токио (видео)

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали оскорбили во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Неизвестный мужчина, который представился журналистом, прокричал: «Президент Бах, вы лжец!».

Напомним, что ранее власти Японии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио с 12 июля до 22 августа в связи с растущими темпами распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.