В Токио пропал олимпийский спортсмен из Уганды

Олимпийский спортсмен из Уганды пропал из своего отеля в Японии после того, как пропустил тест на коронавирус.

Власти города и местная полиция сейчас пытаются найти атлета, который исчез в префектуре Осаки.

Последний раз его видели после полуночи в пятницу утром по местному времени, а сотрудники отеля подняли тревогу на следующий день после того, как спортсмен пропустил тест на COVID-19.

В Токио действует чрезвычайное положение, связанное с COVID-19, и каждый день регистрируется более 1000 новых положительных результатов - это самый высокий показатель в Японии с января.

Президент Олимпийского комитета Уганды сообщил Sky News, что они пытаются понять, что случилось с пропавшим спортсменом, и в ближайшее время опубликуют дополнительные подробности.