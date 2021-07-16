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16 июля 13:33

В Токио пропал олимпийский спортсмен из Уганды

Атлет пропустил тест на COVID-19 и исчез.

Олимпийский спортсмен из Уганды пропал из своего отеля в Японии после того, как пропустил тест на коронавирус.

Власти города и местная полиция сейчас пытаются найти атлета, который исчез в префектуре Осаки.

Последний раз его видели после полуночи в пятницу утром по местному времени, а сотрудники отеля подняли тревогу на следующий день после того, как спортсмен пропустил тест на COVID-19.

В Токио действует чрезвычайное положение, связанное с COVID-19, и каждый день регистрируется более 1000 новых положительных результатов - это самый высокий показатель в Японии с января.

Президент Олимпийского комитета Уганды сообщил Sky News, что они пытаются понять, что случилось с пропавшим спортсменом, и в ближайшее время опубликуют дополнительные подробности.

Команда Уганды одной из первых прибыла в Японию, где с 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада. Игры примет Токио, столица страны.

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