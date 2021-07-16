Опубликовано расписание соревнований по футболу на Олимпиаде-2020

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по футболу.
Группа A
22 июля, 11:00 мск. Мексика U23 – Франция U23.
22 июля, 14:00 мск. Япония U23 – ЮАР U23.
25 июля, 11:00 мск. Франция U23 – ЮАР U23.
25 июля, 14:00 мск. Япония U23 – Мексика U23.
28 июля, 11:00 мск. Франция U23 – Япония U23.
28 июля, 14:00 мск. ЮАР U23 – Мексика U23.
Группа B
22 июля, 11:00 мск. Новая Зеландия U23 – Южная корея U23.
22 июля, 14:00 мск. Гондурас U23 – Румыния U23.
25 июля, 11:00 мск. Новая Зеландия U23 – Гондурас U23.
25 июля, 14:00 мск. Румыния U23 – Южная Корея U23.
28 июля, 11:30 мск. Южная Корея U23 – Гондурас U23.
28 июля, 11:30 мск. Румыния U23 – Новая Зеландия U23.
Группа C
22 июля, 10:30 мск. Египет U23 – Испания U23.
22 июля, 13:30 мск. Аргентина U23 – Австралия U23.
25 июля, 10:30 мск. Египет U23 – Аргентина U23.
25 июля, 13:30 мск. Австралия U23 – Испания U23.
28 июля, 14:00 мск. Австралия U23 – Египет U23.
28 июля, 14:00 мск. Испания U23 – Аргентина U23.
Группа D
22 июля, 11:30 мск. Кот-д'Ивуар U23 – Саудовская Аравия U23.
22 июля, 14:30 мск. Бразилия U23 – Германия U23.
25 июля, 11:30 мск. Бразилия U23 – Кот-д'Ивуар U23 U23.
25 июля, 14:30 мск. Саудовская Аравия U23 – Германия U23.
28 июля, 11:00 мск. Германия U23 – Кот-д'Ивуар U23 U23.
28 июля, 11:00 мск. Саудовская Аравия U23 – Бразилия U23.
Плей-офф
Матчи 1/4 финала пройдут 31 июля в 11:00 мск, 12:00 мск, 13:00 мск и 14:00 мск.
Встречи 1/2 финала – 3 августа в 11:00 мск и 14:00 мск.
Матч за 3-е место – 6 августа в 14:00 мск.
Финал – 7 августа в 14:30 мск.