Евгений Трефилов: Я все равно одинаково потею - и как болельщик, и как тренер

Евгений Трефилов, вице-президент Федерации гандбола России, рассказал о том, насколько сложно ему будет смотреть Олимпийские игры с трибуны. В 2016 году женская сборная России под руководством Трефилова завоевала золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Я все равно потею, будь я зрителем или тренером (смеется). Я практически не участвовал в подготовке сборной к Олимпиаде, и мне было тяжело. А на трибуне будет в разы тяжелее. Но ничего, все выдержим. Поддержим команду. Будем надеяться на хорошее, хотя я всегда сначала «надеялся» на плохое. Хорошие вещи будут приходить постепенно.

Как я буду поддерживать связь с командой во время матчей? Сергей Николаевич рассказал о ноутбуках, а все остальное мы решим на месте. В любом случае будет общение с командой. Я буду кричать с трибуны, меня услышат. Я буду смотреть все матчи как тренер - обоими глазами, поэтому учту все недостатки», - рассказал Трефилов в интервью «Чемпионату».