В Японии заразились коронавирусом 15 связанных с организацией Олимпиады человек

По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано среди людей, связанных с организацией летних Олимпийских Игр в Токио.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo, по крайней мере 15 человек, так или иначе связанных с организацией Олимпийских игр, сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее коронавирус был выявлен у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Напомним, что организаторы соревнований планируют допустить на торжественную часть соревнований менее тысячи зрителей, так или иначе связанных с организацией Олимпиады. Местные власти ранее решили, что Игры пройдут без обычных зрителей, планируется принимать только высокопоставленных гостей из-за рубежа и лиц, связанных с организацией соревнований.