Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне Токио

Положительный результат теста получил член иностранной сборной, личные данные которого не разглашаются с целью сохранения конфиденциальности.

По словам генерального секретаря оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто, коронавирус у члена иностранной сборной был выявлен в ходе регулярного ежедневного тестирования, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Ранее информационное агентство Kyodo сообщило, что по крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано среди людей, связанных с организацией летних Олимпийских Игр в Токио, включая этот.

Напомним, что организаторы соревнований планируют допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без обычных зрителей: планируется принимать только высокопоставленных гостей из-за рубежа и лиц, связанных с организацией соревнований.