Елена Исинбаева: Слишком долго ждали Олимпийские игры, уже просто нет права на ошибку

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от предстоящего выступления легкоатлетов на Олимпиаде.

- Уверены, все будут стараться и надеяться на хороший результат. Мы слишком долго ждали. Уже просто нет права на ошибку, - рассказала Исинбаева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, изначально Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что местные власти приняли решение, провести Игры без обычных зрителей: планируется принимать только высокопоставленных гостей из-за рубежа и лиц, связанных с организацией соревнований.