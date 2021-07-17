Томас Бах: У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, - безопасность

Президент МОК Томас Бах прокомментировал строгие ограничения во время Олимпийских игр в Токио.

- У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, - безопасность, - сказал Бах. - По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире, - передает слова Баха ТАСС.

Напомним, что организаторы соревнований планируют допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.