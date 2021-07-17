Томас Бах: Коронавирус был обнаружен у 0,1 процента прибывших на Олимпиаду

Президент МОК Томас Бах сообщил, что коронавирусная инфекция была обнаружена у 0,1% прибывших на Олимпийские игры в Токио.

- Мы были проинформированы оргкомитетом о том, что с 1 по 16 июля в Токио прибыли 15 тысяч спортсменов, официальных представителей, других аккредитованных лиц, в том числе журналистов. Все они были протестированы на коронавирус, из них положительные тесты оказались у очень небольшого числа - 0,1%, - передает слова Баха ТАСС.

Напомним, что организаторы соревнований планируют допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.